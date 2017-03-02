Обвиняемый по делу об убийстве школьника в Сурске заключен под стражу Криминал

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 34-летнего жителя Городищенского района, который обвиняется в убийстве 10-летнего мальчика в городе Сурске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств убийства, сбор и закрепление доказательственной базы.

«Тщательно выясняются также причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — сказала Людмила Фомина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области, который являлся единственным ребенком в семье, был жестоко убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора. Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.



1 марта в управлении МВД России по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемого. Одновременно с этим в следственном управлении СКР по региону уточнили, что задержанный дал признательные показания.