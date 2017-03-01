Подозреваемый в убийстве мальчика в Сурске дал признательные показания — СКР Криминал

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. 34-летний житель Городищенского района Пензенской области, задержанный по делу об убийстве 10-летнего мальчика в городе Сурске, в ходе допроса дал признательные показания, которые подтвердил при последующей проверке на месте преступления. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«Благодаря грамотно спланированной работе следователей СКР и сотрудников полиции в кратчайшие сроки был установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления 34-летний житель Городищенского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что следователями были изъяты записи камер наружного наблюдения, которые зафиксировали момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных колото-резаных ранений.

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«Данная видеозапись с изображением преступника была представлена знакомым, родственникам, а также продавцам магазина, расположенного рядом с местом преступления. Они по внешним признакам опознали задержанного, а сотрудницы магазина подтвердили, что продавали данному мужчине спиртное незадолго до происшествия. Вместе с тем по результатам просмотров видеозаписей сотрудниками главного управления криминалистики Следственного комитета РФ был составлен рисованный портрет лица, который также имеет внешнее сходство с задержанным», — добавила Людмила Фомина.

По ее словам, в ходе обысков, проведенных в доме подозреваемого, обнаружены и изъяты три ножа, одежда и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе в отношении подозреваемого будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировала представитель следственного управления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области, который являлся единственным ребенком в семье, был жестоко убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора. Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.



1 марта в управлении МВД России по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемого. Одновременно с этим в следственном управлении СКР по региону уточнили, что задержанный дал признательные показания.