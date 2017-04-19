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Промышлявший в двух регионах конокрад предстанет перед судом в Пензенской области

08:01 | 19.04.2017 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. 38-летний уроженец Астраханской области предстанет перед судом в Неверкинском районе Пензенской области по обвинению в совершении 19 краж крупного рогатого скота и лошадей на территории двух регионов.

Промышлявший в двух регионах конокрад предстанет перед судом в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, данный гражданин с июля 2011 года по октябрь 2016 года совершил 11 краж КРС и лошадей на территории Неверкинского района, одну — в Кузнецком, а еще семь — в Саратовской области. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, обвиняемый пояснил, что продавал украденных животных скупщикам.

«Уголовное дело направлено в Неверкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.
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