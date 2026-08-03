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Доля автодорог регионального и межмуниципального сообщения в Пензенской области в нормативном состоянии достигла 71,66%

15:03 | 03.08.2026 | Общество

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Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Доля автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии достигла в Пензенской области 71,66%, что выше, чем в среднем по России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Доля автодорог регионального и межмуниципального сообщения в Пензенской области в нормативном состоянии достигла 71,66%

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Пензенской области ведутся работы [...] на более чем 230 км дорог регионального и межмуниципального значения. Таким образом, показатель будет увеличен», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что доля дорог региональной опорной сети в нормативном состоянии составляет в Пензенской области 83,17%, что также выше, чем в среднем по стране.

«В этом году уже введено в эксплуатацию 47 км дорог региональной опорной сети», — указано в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что доля дорог Пензенской городской агломерации, которая охватывает территории Пензы, Пензенского района и Заречного, в нормативном состоянии превышает 85%.


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