Проект решения о досрочном прекращении полномочий 11 депутатов гордумы Пензы отклонен Политика

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Проект решения о досрочном прекращении полномочий 11 депутатов Пензенской городской думы, представивших недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год, отклонен большинством голосов на 33-й очередной сессии в среду, 26 апреля.

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Выступая по данному вопросу, глава города Валерий Савельев отметил, что он был подготовлен в соответствии с ч. 7.1 и 10.1 ст. 40 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктом 3.11 ч. 3 ст. 20 устава Пензы.

«Профильная комиссия рассмотрела данный вопрос и решила вынести на сессию [предложение] отклонить данный вопрос», — пояснил он.

После этого состоялось голосование.

«Решение не принято», — объявил Валерий Савельев.

«Несмотря на то, что данный проект решения отклонен, обращаю ваше внимание на недопущение в дальнейшем подобных нарушений», — обратился он к депутатам, призвав более ответственно подходить к заполнению деклараций.

Таким образом, из 14 депутатов-нарушителей 11 сохранили свои мандаты, а трое сложили полномочия по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки прокуратура выявила, что 14 депутатов Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

11 нарушителей входили в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР.

31 марта 2017 года гордума «приняла к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов — все они сохранили свои мандаты.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Евгений Зудихин пояснил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий 14 депутатов-нарушителей.

В середине апреля появилась информация о том, что несколько депутатов готовы добровольно сложить полномочия. 24 апреля депутаты Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили, что написали соответствующие заявления.