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Жалобу на домашний арест Ирины Ширшиной рассмотрят в Пензе 18 августа

14:53 | 16.08.2017 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Апелляционная жалоба на избрание в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной меры пресечения в виде домашнего ареста подана в областной суд, ее рассмотрение назначено на пятницу, 18 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат Алексей Агафонов.

Жалобу на домашний арест Ирины Ширшиной рассмотрят в Пензе 18 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы обжалуем постановление Первомайского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Считаем данную меру чрезмерно суровой и необоснованной», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «оснований к ее избранию не было и быть не может».

«Виновной себя Ирина Владимировна [Ширшина] не считает», — напомнил Алексей Агафонов.

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Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, как он оценивает шансы на удовлетворение жалобы облсудом, адвокат отметил, что не считает правильным в данной ситуации строить прогнозы.

«Не могу сказать. Суд апелляционной инстанции будет решать. Здесь какие-либо прогнозы делать непрофессионально как минимум», — подчеркнул Алексей Агафонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов. 5 августа ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Какое именно преступление инкриминируется Ирине Ширшиной, в СКР не уточняют, однако известно, что обвинение ей было предъявлено еще перед избранием меры пресечения.
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