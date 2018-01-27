В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который удерживал девушек в сауне Криминал

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Приговор мужчине, который получил два года условно за незаконное лишение свободы двух сотрудниц сауны в Пензе, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Железнодорожного районного суда города.

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Он напомнил, что мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г» и «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

«Подсудимый признал вину в полном объеме. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал наличие у него малолетнего ребенка и нетрудоспособной матери на иждивении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение материального ущерба и выплата компенсации морального вреда потерпевшим, а также признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств судом не установлено», — отметил собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 октября 2017 года в саунно-гостиничном комплексе «Галеон», расположенном по адресу: Пенза, улица Бакунина, 2Б, произошел захват зложниц.

Случившееся парализовало движение в центре города — был закрыт проезд по Бакунинскому мосту, что привело к пробкам. На место происшествия были стянуты силы полиции, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Впоследствии было установлено, что нетрезвый мужчина после ссоры с администратором сауны закрыл помещение изнутри, после чего достал из сумки сигнальный пистолет и охолощенный автомат. С целью исключения побега девушек он надел на них наручники, браслеты которых застегнул на руках потерпевших, сковав их между собой. Кроме того, мужчина демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты

Переговоры со злоумышленником результата не дали.

В связи с этим бойцы СОБРа провели штурм здания.

Заложницы были освобождены, а мужчина, угрожавший им оружием, задержан. Никто не пострадал.