Экс-зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин больше не обвиняется во взяточничестве Криминал

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Государственный обвинитель изменил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя городской думы, депутата от округа №23 Георгия Тюрина и адвоката Андрея Рябышева в ходе рассмотрения материалов в Первомайском районном суде Пензы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, он выступил с соответствующим заявлением во время судебного разбирательства 13 июня.

«Обвинение Георгию Тюрину предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности); Андрею Рябышеву — по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество)», — уточнила собеседница агентства.

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Она напомнила, что ранее Георгию Тюрину вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»; Андрею Рябышеву — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Светлана Артамонова отметила, что рассмотрение дела в суде продолжается.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения, последний раз — до 25 октября 2018 года.

Адвокат Андрей Рябышев в ноябре 2017 года был помещен под домашний арест.

Расследование уголовного дела в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева было завершено в апреле 2018-го.