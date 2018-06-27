EN
21:12:59 Среда, 27 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Экс-зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин больше не обвиняется во взяточничестве

17:05 | 27.06.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Государственный обвинитель изменил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя городской думы, депутата от округа №23 Георгия Тюрина и адвоката Андрея Рябышева в ходе рассмотрения материалов в Первомайском районном суде Пензы.

Экс-зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин больше не обвиняется во взяточничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, он выступил с соответствующим заявлением во время судебного разбирательства 13 июня.

«Обвинение Георгию Тюрину предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности); Андрею Рябышеву — по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество)», — уточнила собеседница агентства.

Читайте также

В Пензе начались судебные слушания по делу бывшего зампреда гордумы

Она напомнила, что ранее Георгию Тюрину вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»; Андрею Рябышеву — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Светлана Артамонова отметила, что рассмотрение дела в суде продолжается.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения, последний раз — до 25 октября 2018 года.

Адвокат Андрей Рябышев в ноябре 2017 года был помещен под домашний арест.

Расследование уголовного дела в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева было завершено в апреле 2018-го.

Загрузка...
Читайте также
Падалкин усмотрел нарушение закона в одиночных пикетах ЛДПР в Пензе Путин вручил Белозерцеву орден Почета — пресс-служба облправительства
Облсуд отменил два ранее назначенных Альберту Герасимову штрафа Пензенская делегация отправилась на форум «Территория смыслов на Клязьме»
«МегаФон» расширил возможности сервиса «Виртуальный ЦОД» Водолазы извлекли из Суры тело утонувшего мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама