Дольщики из Пензы провели в Москве пикеты у Госдумы и «Останкино» Общество

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики компании «Пензастрой», вложившие деньги в жилье, но так и не получившие обещанных квартир, провели серию одиночных пикетов в Москве.

Фото: Vk.com/club155645868

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Пензастрой», дострой!» в четверг, 19 апреля, они состоялись у здания Госдумы России на Охотном ряду, а также вблизи телецентра «Останкино» на улице Академика Королева.

Каждый из участников протестной акции держал в руках флаг «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики, а также вешал на себя две таблички.

Надписи на них гласили: «Услышьте Пензу! У нас забрали квартиры и материнский капитал, остались только ипотеки. Нашим детям негде жить!», «Путин, помоги — Пенза в беде! Нам негде жить! Мы устали от пустых обещаний!»

«Мы долго ждали, надеялись и верили, что губернатор И.А. Белозерцев решит нашу проблему, но, видимо, не судьба... И мы приехали просить помощь в Москву. Да, да, именно просить, чтобы нам помогли, заставили чиновников решить достройку нашего дома, а если они не могут или не хотят, пусть уступят другим, тем, кто сможет это сделать!» — отметила в подписи к снимкам из столицы дольщица Ида Маркина, ранее выходившая на одиночный пикет к зданию облправительства.

По ее словам, в Москве активистов из Пензы услышали.

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«[...] Но каков будет результат? А если его не будет, встречайте нас: Сочи, Казань, Саранск, Нижний Новгород. О нас узнает и услышит весь мир», — добавила Ида Маркина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с ноября 2017 года пензенские дольщики провели пять полноценных митингов, последний из которых состоялся 11 марта 2018 года — ровно за неделю до выборов президента РФ.

Также они регулярно выходят на одиночные пикеты к зданию областного правительства, пытаясь привлечь внимание власти и общественности к своей проблеме.

По факту причинения ущерба участникам долевого строительства в Пензе возбуждено несколько уголовных дел, расследование которых, как ожидается, займет длительное время.

В феврале полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич заявил, что проблемные объекты планируется достроить в 2019–2020 годах.