Дольщики из Пензы провели пикеты у администрации президента России Общество

Москва, 20 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики компании «Пензастрой», вложившие деньги в жилье, но так и не получившие обещанных квартир, провели одиночные пикеты у здания администрации президента России в Москве в пятницу, 20 апреля.

Фото: Vk.com/club155645868

Фотографии протестных мероприятий опубликованы в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимкам, каждый из участников акции держал в руках флаг «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики, а также вешал на себя две таблички.

Надпись на одной из них гласила: «Услышьте Пензу! У нас забрали квартиры и материнский капитал, остались только ипотеки. Нашим детям негде жить!»

Накануне пензенские дольщики провели одиночные пикеты у Госдумы России и телецентра «Останкино».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с ноября 2017 года пензенские дольщики провели пять полноценных митингов, последний из которых состоялся 11 марта 2018 года — ровно за неделю до выборов президента РФ.

Также они регулярно выходят на одиночные пикеты к зданию областного правительства, пытаясь привлечь внимание власти и общественности к своей проблеме.

По факту причинения ущерба участникам долевого строительства в Пензе возбуждено несколько уголовных дел, расследование которых, как ожидается, займет длительное время.

В феврале полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич заявил, что проблемные объекты планируется достроить в 2019–2020 годах.