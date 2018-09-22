В Пензе бизнесмен готов подумать об отказе от медали в случае возврата спонсорской помощи Криминал

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Соучредитель ООО «Сан-Лико-Инвест» Иван Николаев, возглавлявший компанию до середины декабря 2016 года, заявил, что готов подумать об отказе от медали «За созидание во благо Пензы» при условии возврата ему почти 500 тыс. рублей, то есть той суммы которая была перечислена ЦПКиО имени В.Г. Белинского на покупку игрушек для новой городской елки якобы под давлением вице-мэра Ирины Ширшиной в обмен на быстрый ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Сатурн».

Фото: Pgduma.ru

В ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а Иван Николаев заявил к ней гражданский иск на полмиллиона рублей, старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры региона Дмитрий Дырдов поинтересовался у бизнесмена, поощрялся ли он когда-либо за благотворительность.

В ответ на это соучредитель «Сан-Лико-Инвест» сказал, что не знает, чем именно были обусловлены полученные награды, но он в связи со своей деятельностью — не только в рамках строительства объектов, но и «вообще как гражданин» — в период с 2014 по 2018 годы был отмечен мэрией, Законодательным собранием Пензенской области и полицией.

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В свою очередь адвокат вице-мэра Алексей Агафонов спросил, за что именно был награжден Иван Николаев в конце декабря 2016-го — непосредственно перед Новым годом.

Однако тот рекомендовал обратиться с этим вопросом к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву.

В продолжение темы он сообщил, что была не только перечислена спонсорская помощь на покупку елочных игрушек, но и выполнялись работы по благоустройству ручья, протекающего по территории стройки.

В ходе заседания бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, который является фигурантом другого эпизода громкого уголовного дела, попросил бизнесмена пояснить, почему он с учетом своих претензий не отказался от награды.

«500 тыс. вернете — я подумаю», — заявил Иван Николаев.

В связи с этим Алексей Агафонов попросил приобщить к делу копию постановления мэра от 20 декабря 2016 года о награждении за благоустройство города Ивана Николаева и других бизнесменов.

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Адвокат также поинтересовался у соучредителя «Сан-Лико-Инвест», просил ли он какое-либо должностное лицо, с которым общался по организационным вопросам перед награждением, чтобы Виктор Кувайцев лично пожал ему руку. Тот ответил отрицательно.

Алексей Агафонов повторно спросил, за что, если не за спонсорскую помощь на новогоднее оформление, был награжден бывший учредитель компании «Сити-Строй», возводившей по заказу «Сан-Лико-Инвест» дом на проспекте Победы, 96Е.

«Среди этих людей, которые награждены, в основном строители — [директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим] Боринштейн, [директор по общим вопросам ООО «Жилстрой» Ильдар] Акчурин. Они все покупали что-то, а пришли только Вы [в следственные органы], потерпели», — пояснил адвокат.

Как пояснил Иван Николаев, в частности, он занимался вопросами украшения территории в районе возведения дома.

После этого Алексей Агафонов попросил уточнить, является ли устранение ручья на территории строительства обязательным техническим условием для возведения здания.

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«В границах своего участка — да, но мы еще на 10 млн. рублей сделали не в границах своего участка», — отметил Иван Николаев.

Он также признался, что оказал благотворительную помощь только «под давлением Ширшиной», а сам бы по доброй воле этого делать не стал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).