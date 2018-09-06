Кадников не слышал от Ширшиной условия купить игрушки для елки за ввод дома в эксплуатацию Криминал

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Гендиректор и соучредитель ООО «Сан-Лико-Инвест» Олег Кадников, который проходит свидетелем по громкому уголовному делу, заявил в суде, что лично не слышал от вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной требования помочь с приобретением новогодних игрушек для главной городской елки взамен на содействие при получении разрешения на ввод в эксплуатацию первой очереди дома №96Е на проспекте Победы.

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В ходе судебных заседаний, состоявшихся 4 и 5 сентября, он пояснил, что в 2016 году работал коммерческим директором данной организации, а руководство ею осуществлял Иван Николаев, который также являлся соучредителем ООО «Сан-Лико-Инвест» и учредителем ООО «Сити-Строй», выступившего в роли генподрядчика проекта.

По словам Олега Кадникова, дом был фактически построен в июне 2016 года, однако застройщик впервые официально обратился в мэрию за получением акта ввода в эксплуатацию в начале октября, а затем повторно — примерно через неделю, поскольку в пакете документов не было заключения Госжилстройтехинспекции Пензенской области, при этом ранее компания взяла на себя обязательство передать квартиры дольщикам до 1 сентября.

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Свидетель добавил, что, со слов Ивана Николаева, ему стало известно о якобы поставленном Ириной Ширшиной условии помочь городу с новогодними украшениями, чтобы акт ввода был выдан сразу же после получения заключения из Госжилстройтехинспекции.

«После этого мы вместе уже с Николаевым [в сентябре 2016 года] присутствовали в кабинете у Ирины Владимировны [Ширшиной], и нам уже просто она пояснила, что да, это 30 дней вся процедура занимает — нужно купить елку, и нам будет забронирована, скажем так, дата, когда выдаст жилинспекция заключение положительное», — сказал он.

В свою очередь старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров обратил внимание на нестыковку в словах свидетеля и поинтересовался, как этот разговор мог состояться еще до официального первого обращения в мэрию.

На это Олег Кадников ответил, что общение «в рабочем порядке» происходило уже с июля — проводились консультации на тему подготовки необходимых документов.

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Он также сообщил, что впоследствии было принято решение перечислить чуть менее 500 тыс. рублей центральному парку культуры и отдыха имени В.Г. Белинского от лица ООО «Сити-Строй», однако на тот момент у компании не было средств, в итоге их перевели лишь в ноябре — уже после получения акта о разрешении на ввод дома в эксплуатацию.

«Она [Ирина Ширшина] позвонила Николаеву и спросила, почему не оплачивается елка. То есть нам был акт выдан, а денежные средства не поступали», — отметил свидетель, добавив, что при этом вице-мэр напомнила, что застройщику еще предстоит ввести в эксплуатацию вторую очередь дома.

Адвокат вице-мэра Алексей Агафонов попросил Олега Кадникова уточнить, говорила ли его подзащитная о необходимости оказания спонсорской помощи на той встрече, на которой он лично присутствовал.

«По-моему, не было разговора о договоре, только о сроках сдачи», — пояснил соучредитель «Сан-Лико-Инвест».

По словам Олега Кадникова, акт ввода в эксплуатацию был выдан на руки примерно в 20-х числах октября, но точно не 11-го, которым он датирован.

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«Фактически получили позже. Я не помню точную дату. В октябре, примерно через 10 дней. […] В сентябре […] мы уже знали, что в октябре у нас разрешение будет. […] Договоренность уже была», — сказал он.

На вопрос адвоката о том, когда именно Ирина Ширшина напомнила о якобы имевшейся договоренности, Олег Кадников предположил, что, скорее всего, это было в октябре.

«После того как мы получили акт ввода в эксплуатацию, и денежные средства не поступали. Ирина Владимировна позвонила Николаеву — это, конечно, со слов Николаева, мне лично она не звонила — и сказала: «У вас есть вторая очередь, вам ее тоже сдавать, поэтому проплатите, как мы и договаривались». И мы были вынуждены это сделать», — отметил он, уточнив, что средства были перечислены из-за опасения возникновения проблем за вторую очередь дома, которая в тот момент находилась на этапе котлована.

В свою очередь Ирина Ширшина обратила внимание суда на то, что генеральным подрядчиком объекта в настоящее время является ООО «Стройинжениринг», единственным учредителем которого значится супруга Ивана Николаева.

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Олег Кадников подтвердил, что компания «Сан-Лико-Инвест» расторгла договор с «Сити-Строем». При этом он не смог уточнить, сколько остался должен застройщик.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Ирина Ширшина дала понять, что между двумя организациями есть разногласия.

«Он [«Сити-Строй»] был у «Сан-Лико-Инвеста» генподрядчиком, те — заказчиком. Они с ним расторгли договор, остались ему немерено должны, «кинули» организацию», — обозначила она свое видение ситуации.

Вице-мэр добавила также, что не помнит, чтобы она называла в качестве срока выдачи разрешения 30 дней. По ее словам, это не соответствуют действительности.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).