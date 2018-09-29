Бизнесмен Лакодин пояснил, в каком контексте говорил с Ширшиной о якобы незаконных складах Криминал

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Директор ООО «Мой дом» Николай Лакодин, упоминавшийся при оглашении обвинительного заключения по громкому уголовному делу как человек, по просьбе которого вице-мэр Пензы Ирина Ширшина якобы инициировала иск о сносе здания на улице Байдукова, сообщил в суде, что информация о складах была доведена до чиновницы в качестве примера и никакими требованиями о демонтаже незаконных построек не сопровождалась.

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Он пояснил, что серьезных конфликтов ни с кем из собственников строений на улице Байдукова, 68Б — Юлией Данилиной, Вадимом Никишиным и Татьяной Макаровой — у него не было.

Все острые моменты при общении с бывшей супругой Инной Лакодиной, которая является сестрой Юлии Данилиной, по мнению свидетеля, оставались в рамках семейных отношений.

По словам Николая Лакодина, он часто консультировался с Ириной Ширшиной по поводу тех или иных моментов в профессиональной сфере.

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«Вот мы строим, скажем, часовню. Там нужно выделить землю, получить разрешение на строительство и так далее. Она мне все законные требования говорила. На что я ей говорил: «А вот как же люди-то строят без разрешения?» […] Ирина Владимировна как чуткий руководитель тут же отреагировала на это. Я так это сейчас понимаю», — сказал бизнесмен.

Руководитель ООО «Мой дом» подчеркнул, что склады на улице Байдукова были названы лишь в качестве примера, а какие-либо проверки по ним он проводить не просил.

«Конкретно сказано было следующее: «Вот у меня есть пример незаконного строительства, как же тогда они построили; или незаконной реконструкции», — сообщил Николай Лакодин.

Он отметил, что о дальнейших действиях в отношении складов ему было неизвестно.

В свою очередь старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров поинтересовался, угрожал ли Николай Лакодин владельцам строений сносом.

«Кто я такой, чтобы добиться сноса, угрозы тем более делать? Такого не было. Это ахинея полнейшая и чушь», — заявил свидетель.

Вместе с тем Николай Лакодин пояснил, что в судах рассматривалось несколько гражданских исков, которые были связаны с Данилиными и бывшей супругой.

Он добавил, что в январе 2018 года ему позвонил сотрудник ФСБ и «настойчиво попросил не судиться с Данилиными», так как у него якобы «какой-то интерес есть к одному из предпринимателей на улице Байдукова».

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«После этого он предложил мне проехать в Следственный комитет к следователю [Антону] Вавилкину, по-моему. Мы проехали, и я в присутствии его вот эту ситуацию, касающуюся меня, сноса складов и Ширшиной Ирины Владимировны, рассказал в точности так же, как и рассказал вам сейчас», — отметил директор компании «Мой дом».

По его словам, ему недвусмысленно дали понять, что «гражданские дела могут перетечь в уголовные».

«Перед тем, как пойти вот сюда, я хотел написать заявление генералу в ОСБ [отдел собственной безопасности], потому что я считаю эту ситуацию ненормальной совершенно», — добавил Николай Лакодин.

В связи с этим Ирина Ширшина спросила, не показалось ли свидетелю, что допрос «носил какой-то подтекст», а также не намекали ли ему, что нужно дать на нее определенные показания, в том числе не соответствующие действительности.

В ответ на это Николай Лакодин пояснил, что сотрудник ФСБ «затрагивал эту тему поверхностно».

«Я сразу понял, о чем он хочет меня попросить. Я ему четко ответил, что обстоятельств ложных — ложных каких-то заявлений и так далее — я произносить не буду. Я только доведу до следствия ситуацию в том виде, в каком она была», — сказал он.

Затем по ходатайству стороны гособвинения были оглашены показания Николая Лакодина, записанные с его слов в ходе предварительного следствия. Свидетель обратил внимание на то, что озвученные сведения о якобы имевшем место конфликте с Юлией Данилиной не соответствуют действительности.

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«Я подтверждаю только те показания, которые я дал на суде сегодня. […] Я считаю, что тут написано двояко», — заявил он.

Вице-мэр Ирина Ширшина, отвечая на вопрос своего защитника Алексея Агафонова, пояснила, что, если бы к ней с информацией о строениях, законность которых вызывает сомнения, обратился, например, не Николай Лакодин, а любой другой человек, то она предприняла бы те же действия.

«Я бы сказала [начальнику отдела строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Пензы Александру] Еремину, что в ходе мониторинга, проводимого им ежедневно, [необходимо] удостовериться в подтверждении той или иной информации», — сказала она, добавив при этом, что на все сведения о сомнительных постройках «реагировала абсолютно одинаково».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).