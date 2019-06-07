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В Пензе начато рассмотрение в суде дела Алексея Антипова

15:57 | 07.06.2019 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы регионального Минпрома – начальника управления транспортного обслуживания ведомства Алексея Антипова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В Пензе начато рассмотрение в суде дела Алексея Антипова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первое заседание состоялось в пятницу, 7 июня. Дело рассматривает судья Роман Танченко.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, подсудимый полностью признал вину по обоим эпизодам.

Следующее судебное заседание состоится в среду, 19 июня.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью 2018 года уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» было возбуждено в отношении Алексея Антипова, занимавшего на тот момент должность заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области – начальника управления транспортного обслуживания ведомства.

Он пребывал под домашним арестом на протяжении всего периода следствия.

Расследование уголовного дело было завершено в мае 2019 года. Ему вменяется мошенничество на 346 тыс. рублей и получение взятки в сумме 100 тыс. рублей.

В конце мая заместителем министра – начальником управления транспортного обслуживания министерства промышленности, транспорта и инновационной политики региона вместо Алексея Антипова назначен Сергей Буйлов, который с 2010 по 2014 годы возглавлял управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области, а с февраля 2016 года занимал должность генерального директора ОАО «Пензенское объединение автовокзалов».

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