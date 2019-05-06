Ирина Ширшина покинула пост вице-мэра Пензы Политика

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев удовлетворил заявление об уходе по собственному желанию своего заместителя по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной, которая является подсудимой по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы мэрии Анастасия Соборникова, обязанности замглавы администрации города продолжит исполнять Магомед Агамагомедов.

Она напомнила, что данные функции были возложены на него в связи с вынужденным отсутствием Ирины Ширшиной.

Биография

Ширшина Ирина Владимировна

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Ирина Ширшина была задержана 3 августа 2017 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 5 августа ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Через год — в начале августа 2018-го — уголовное дело было передано в суд. Первое заседание состоялось 23 августа.

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Кроме нее, подсудимыми являются бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова. Оба обвиняются в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). При этом Татьяне Титковой инкриминируется еще и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

30 апреля 2019 года суд изменил меру пресечения Ирине Ширшиной с домашнего ареста на подписку о невыезде.