Адвокаты попросили оправдать Ширшину и Титкову Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Адвокаты Алексей Агафонов и Зинаида Юматова, защищающие бывшего вице-мэра Пензы Ирину Ширшину и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяну Титкову соответственно, попросили оправдать их по громкому уголовному делу, которое рассматривается в Ленинском районном суде.

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По мнению Алексея Агафонова, вынесение обвинительного приговора в отношении Ирины Ширшиной по всем предъявленным эпизодам невозможно.

В связи с этим он попросил суд оправдать экс-чиновницу по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) в связи с отсутствием в ее деяниях состава преступления. Последний эпизод был переквалифицирован с ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в ходе участия прокурора в прениях.

Ирина Ширшина присоединилась к словам адвоката.

В свою очередь Татьяна Титкова заявила, что не была ни с кем в сговоре и готовила проекты постановлений о выделении участков бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину и Виктору Глухову, который оказался родственником экс-замглавы городской администрации Андрея Шевченко, на основании представленных документов.

«Полномочий проверять подлинность этих документов у меня не имелось, оснований для отказа в удовлетворении этих заявлений не было. […] Никаких незаконных указаний при рассмотрении заявлений Савина и Глухова мне никто, в том числе Ширшина Ирина Владимировна, не давал. Никакой корысти у меня не было», — подчеркнула Татьяна Титкова.

В свою очередь ее адвокат Зинаида Юматова обратила внимание на то, что данное дело представляет определенную сложность в связи с общественным резонансом и большим объемом, который на момент ознакомления составлял 43 тома.

«Если посмотреть содержание этих томов, то там показания лиц, которые были допрошены в ходе следствия, примерно на два–три тома, все остальное — иные документы. Здесь, в судебном заседании, когда гособвинение оглашало документы, приводя свои доказательства, они огласили от силы один том. Возникает вопрос: зачем надо было собирать такое количество документов и кому это вообще было надо?» — спросила она.

Защитник также выразила удивление по поводу того, с какой скоростью возбуждались уголовные дела.

«По данному уголовному делу достаточных доказательств для того, чтобы признать Титкову виновной в совершении какого-либо преступления не имеется, поэтому […] прошу вынести Титковой Татьяне Владимировне оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», — сказала Зинаида Юматова.

Адвокат Алексей Шуварин, защищающий Валерия Савина, выступит в прениях в ходе следующего заседания.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).