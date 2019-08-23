Вступил в силу приговор водителю фуры, по вине которого погибли четверо земетчинцев Криминал

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор водителю фуры Александру Сафонову, который признан виновным в ДТП с участием восьми машин и гибели четверых человек — сотрудников администрации Земетчинского района Александра Логинова, Петра Афанасова и Дмитрия Марутина, а также главного библиотекаря по работе с детьми Наталии Комаровой.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По делу установлено, что утром 26 июня 2018 года 46-летний житель Самарской области Александр Сафонов управлял грузовым седельным тягачом «Volvo» с полуприцепом и перевозил из Москвы в Самару 12 тонн молочной продукции. Приближаясь к участку 574 км трассы М5 «Урал» вблизи села Подгорного Мокшанского района, где велись дорожные работы и было организовано реверсивное движение, мужчина […] совершил наезд на стоявшие в ожидании разрешения проезда автомобили», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, водитель не учел предупреждающие дорожные знаки, особенности транспортного средства и перевозимого груза, дорожные и метеорологические условия и развил скорость свыше 70 км/ч.

«Крайний в очереди автомобиль «ВАЗ-211440» отбросило на другие транспортные средства, стоявшие в попутном направлении. Пострадало семь стоявших машин. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ-211440», следовавшие из поселка Земетчино в Пензу по служебным делам, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия», — напомнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

Читайте также

Погибшие в ДТП глава аппарата администрации и депутат ехали на заседание в Пензу

«Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал положительные характеристики, возраст и состояние здоровья [Александра] Сафонова и его супруги, а также то обстоятельство, что он является единственным кормильцем в семье. Приговором Мокшанского районного суда от 24 апреля ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года», — уточнила она.

Представитель прокуратуры добавила, что суд частично удовлетворил четыре гражданских иска потерпевших о компенсации морального вреда и взыскал с собственника автомобиля виновника ДТП в их пользу в общей сложности 1,8 млн. рублей.

«Адвокаты осужденного обжаловали приговор в вышестоящий суд. В соответствии с позицией прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу адвокатов — без удовлетворения», — подытожила Светлана Артамонова.