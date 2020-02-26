Дело в отношении экс-министра Стрючкова будет рассмотрено в закрытом режиме Криминал

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, будет рассмотрено в закрытом режиме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил администратор Сосновоборского районного суда Рафик Керимов.

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Он пояснил, что это исключает присутствие в зале представителей СМИ.

Собеседник агентства уточнил также, что первое судебное заседание по уголовному делу состоялось в среду, 26 февраля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2019 года от пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной стало известно о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

23 мая в СМИ начали появляться сообщения о задержании экс-министра Владимира Стрючкова, однако ни в следственном управлении СКР, ни в прокуратуре Пензенской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Вечером того же дня стало известно, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении мужчины 1960 года рождения, фамилию которого ведомство разглашать не стало, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

24 мая Первомайский районный суд Пензы избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Через несколько дней в суде подтвердили, что речь идет о Владимире Стрючкове.

Впоследствии суд неоднократно продлевал меру пресечения, последний раз — до 2 мая.



27 января 2020 года заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. 30 января оно поступило в Сосновоборский районный суд.