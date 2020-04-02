Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела о гибели мальчика из Каменки Криминал

Москва, 2 апреля 2020. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели мальчика из города Каменки Пензенской области, скончавшегося около 4 лет назад от ожогов 90% тела.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную на портале «Правмир», в которой мать ребенка поделилась результатами собственного расследования.

«В средствах массовой информации опубликован материал, касающийся гибели 10-летнего мальчика в Пензенской области в 2016 году. В нем сообщается, что на протяжении длительного времени руководство школы, в которой учился ребенок, не реагировало на жалобы родственников о противоправных действиях других учеников по отношению к малолетнему. Впоследствии мальчик скончался, получив сильнейшие ожоги. По утверждениям врачей и родственников, сам он, еще находясь в сознании, говорил о том, что его облили и подожгли», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Читайте также

Бастрыкин поручил передать дело о поджоге мальчика в Каменке в центральный аппарат СКР

Она добавила, что в статье говорится о ненадлежащей работе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних (ПДН), которым якобы было известно о происходящем, однако информация о совершении группой подростков иных преступлений различной степени тяжести игнорировалась.

«Также критикуется работа следователей регионального следственного управления СК России, которые, по утверждению автора материала, не приняли необходимых мер к установлению реальной картины произошедшего, не зафиксировали показания врачей и иных лиц, говоривших о поджоге ребенка», — отметила Светлана Петренко.

Официальный представитель СКР напомнила, что данное уголовное дело находится в производстве главного следственного управления, представили которого должны проинформировать Александра Бастрыкина о ходе выяснения обстоятельств случившегося.

«Также глава ведомства поручил доложить о мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении сотрудников регионального следственного управления [СКР] по Пензенской области, которые ненадлежащим образом организовали расследование уголовного дела на первоначальном этапе и игнорировали многочисленные жалобы и обращения потерпевших», — подытожила Светлана Петренко.