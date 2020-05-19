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В Пензе начались слушания по делу о массовых беспорядках и убийстве в Чемодановке

18:59 | 19.05.2020 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 28 человек, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках в Чемодановке, в убийстве и покушении на убийство.

В Пензе начались слушания по делу о массовых беспорядках и убийстве в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно обвинительному заключению, 13 июня 2019 года несколько жителей села Чемодановка прибыли к дому мужчины 1968 года рождения – неформального лидера лиц цыганской национальности, проживающих в Бессоновском районе, с целью разрешения бытовых конфликтов. В результате на фоне взаимных претензий возник новый конфликт», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она добавила, что по просьбе мужчины на улицу Кузнецова стали прибывать его родственники, знакомые и другие лица.

По ее словам, высказывая угрозы применения насилия и причинения смерти, они начали бросать камни, кирпичи, обломки шифера и палки в скопление людей поблизости и принадлежащие им автомобили, после чего, используя в качестве оружия в том числе металлические бруски и сельхозинвентарь, напали на потерпевших и стали наносить удары.

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«В результате от их действий пострадал 21 человек. Повреждены три автомобиля, ограждение дома. Была создана угроза применения насилия и повреждения имущества неограниченно большого круга лиц, находившихся на близлежащей территории», — пояснила Наталья Яшина.

Она уточнила, что одному из подсудимых вменяется убийство мужчины 1985 года рождения, который получил не менее трех ударов деревянным бруском по голове и умер в больнице на следующий день; а другому — покушение на убийство местного жителя: по данным следствия, злоумышленник ударил его лопатой по голове, причинив тяжкий вред здоровью, но тот смог убежать и благодаря своевременно оказанной медпомощи остался жив.

«Уголовное дело рассматривает судебная коллегия, состоящая из трех судей», — отметила собеседница агентства.

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