Прокуратура раскрыла детали уголовного дела в отношении Бурлакова Криминал

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении бывшего заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова и иных лиц, связано с хищением бюджетных денежных средств при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

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В нем напоминается, что по результатам проверки надзорного ведомства 20 июля 2020 года Андрей Бурлаков и первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов были уволены в связи с утратой доверия.

«В ходе проверки законности предоставления субсидии из бюджета региона в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы», входящей в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», установлено, что указанными должностными лицами принято решение о возмещении затрат на закупку сельхозпродукции у членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Удача» в размере 2 млн. 920 тыс. 424 рублей, при том что представленные документы не соответствовали предъявляемым требованиям, поскольку указанный кооператив фактически не осуществлял деятельность в сфере сельского хозяйства», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что материалы проверки по фактам хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере были направлены в УФСБ России по Пензенской области, в итоге было возбуждено уголовное дело.

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Бурлаков и Персанов оставлены под стражей, Лаврентьев переведен под домашний арест

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц: заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, первого замглавы регионального Минсельхоза Андрея Персанова и бизнесмена Дмитрия Лаврентьева. Все трое были задержаны.

16 мая Ленинский районный суд Пензы избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля.

Впоследствии суд продлил срок содержания под стражей Андрея Бурлакова и Андрея Персанова до 13 октября и изменил меру пресечения бизнесмену Дмитрию Лаврентьеву на домашний арест.

14 июля депутаты Заксобрания Пензенской области приняли закон, согласно которому из перечня государственных должностей региона исключена должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства. 20 июля закон вступил в силу.

В тот же день заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В настоящее время исполнение обязанностей министра сельского хозяйства региона возложено на Эдуарда Каташова.