Борис Шпигель заключен под стражу до 20 мая Криминал

Москва, 23 марта 2021. PenzaNews. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая в отношении главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее ходатайство следователя удовлетворено в ходе заседания, состоявшегося во вторник, 23 марта.

Накануне аналогичная мера пресечения была избрана в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, замдиректора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федора Федотова, водителя учреждения Геннадия Маркова, супруги главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля — Евгении Шпигель, а также генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Читайте также

Белозерцев не признает вину — ОНК

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

22 марта следствие предъявило фигурантам обвинение: губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву — по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки»; супругам Шпигель и Антону Колоскову — по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»; заместителю директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федору Федотову и водителю данного учреждения Геннадию Маркову — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».