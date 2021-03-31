Мосгорсуд 6 апреля рассмотрит жалобу на арест Белозерцева Криминал

Москва, 31 марта 2021. PenzaNews. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда от 22 марта 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Мосгорсуда, судебное заседание состоится в 10.00.

Кроме того, на 6 апреля запланировано рассмотрение апелляционных жалоб на постановления Басманного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю и его супруге Евгении Шпигель, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Судебные заседания назначены на 12.00 и 11.00 соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

По информации столичной ОНК, свою вину Иван Белозерцев не признает.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.