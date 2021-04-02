Иван Белозерцев переведен в «Матросскую тишину» Криминал

Москва, 2 апреля 2021. PenzaNews. Обвиняемый в получении взяток экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая, переведен из изолятора временного содержания в следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину, которая посетила бывшего главу региона в СИЗО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ольга Дружинина сообщила журналистам, что Иван Белозерцев содержится в четырехместной камере без телевизора, на условия не жалуется, отмечает корректное отношение сотрудников изолятора и положительно отзывается о сокамерниках.

По словам члена столичной ОНК, Иван Белозерцев — первый из арестованных губернаторов, кто помещен в «Матросскую тишину», а не в «Лефортово».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

По информации столичной ОНК, свою вину Иван Белозерцев не признает.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.