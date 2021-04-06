Суд оставил под стражей экс-губернатора Белозерцева Криминал

Москва, 6 апреля 2021. PenzaNews. Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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«6 апреля 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы от 22 марта 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белозерцева И.А. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сообщили журналистам в пресс-службе Мосгорсуда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.