Суд оставил под стражей Евгению Шпигель Криминал

Москва, 6 апреля 2021. PenzaNews. Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая в отношении супруги главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля — Евгении Шпигель, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

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«6 апреля 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы от 22 марта 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгении Шпигель. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщили журналистам в пресс-службе Мосгорсуда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева, занимавшего должность губернатора Пензенской области с 2015 года, и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая в отношении пяти фигурантов: Ивана Белозерцева, замдиректора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федора Федотова, водителя учреждения Геннадия Маркова, Евгении Шпигель и Антона Колоскова. На следующий день аналогичная мера пресечения была избрана Борису Шпигелю.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.