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Суд оставил под стражей Сергея Козина

12:29 | 16.04.2021 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Первомайского районного суда Пензы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Суд оставил под стражей Сергея Козина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постановление судьи Первомайского суда Пензы об избрании в отношении Козина С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 24 марта 2021 года глава администрации Пензенского района Сергей Козин получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника — главу администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова — взятку в размере 200 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка. Непосредственно после передачи денег оба чиновника были задержаны.

25 марта Сергею Козину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», Александру Есенкову — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

В тот же день было приостановлено членство Сергея Козина в партии «Единая Россия».

Первомайский районный суд Пензы избрал обоим меру пресечения на срок до 24 мая: Сергею Козину — в виде заключения под стражу, Александру Есенкову — в виде домашнего ареста.

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