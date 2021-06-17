Экс-председатель УИК получила условный срок за фальсификацию итогов голосования Криминал

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено экс-председателю участковой избирательной комиссии №374 Светлане Сверчковой, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования». Это следует из сведений, размещенных на сайте Бессоновского районного суда Пензенской области.

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«Являясь председателем участковой избирательной комиссии, [она] включила неучтенные, фактически не выдававшиеся избирателям бюллетени в число бюллетеней, использованных при голосовании, проставила в каждом бюллетене необходимую отметку за одного из кандидатов, неверно произвела подсчет голосов избирателей, после чего по ее указанию секретарем избирательной комиссии в протокол об итогах голосования были внесены сведения, не соответствующие действительным итогам голосования, который она собственноручно подписала», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

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В нем уточняется, что экс-председатель УИК свою вину признала полностью.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.

Согласно картотеке дел Бессоновского районного суда, приговор Светлане Сверчковой был оглашен 16 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 сентября 2020 года состоялись выборы губернатора Пензенской области и дополнительные выборы депутата Госдумы седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147.

Победу на выборах губернатора одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 человек, или 78,72% избирателей, пришедших на участки.

Депутатом Госдумы стал Александр Самокутяев. За него проголосовали 162 тыс. 4 избирателя, что составляет 60,38%.