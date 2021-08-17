Срок содержания экс-губернатора Белозерцева под стражей продлен до 20 ноября Криминал

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Срок содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», продлен до 20 ноября. Бассманный районный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следователя во вторник, 17 августа.

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Предполагалось, что в этот день суд также рассмотрит ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении бизнесмена Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Однако судебное заседание было отложено на 19 августа.

По информации пресс-службы суда, такое решение принято в связи с тем, что Борисом Шпигелем заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами по ходатайству следователя.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

7 июня Иван Белозерцев был выведен из состава регполитсовета и президиума регполитсовета «Единой России».