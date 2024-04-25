В Пензе состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Натальи Симакиной и еще четверых человек Криминал

Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Натальи Симакиной и еще четверых человек, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», состоялось в Ленинском районном суде Пензы.

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«Продлен арест на имущество третьих лиц, отказано в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Определены дни проведения последующих судебных заседаний: каждые среда и четверг в 10.30», — сказано в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем добавляется, что судебное заседание по уголовному делу назначено на 2 мая.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце марте 2024 года стало известно, что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского.

По версии следствия, участники преступного сообщества, возглавляемого Натальей Симакиной, осуществляли в 2012–2018 годах на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.

Согласно материалам дела, Наталья Симакина совместно с другими фигурантами заключала договоры процентного займа, обещая выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились.

Соучастники использовали для преступных целей подконтрольные организации — ООО «Инвест-Гарант» и другие.

В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4 тыс. 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд. рублей.

Обвиняемые свою вину не признали.