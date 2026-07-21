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Подросток подозревается во взломе аккаунта жителя Пензенской области на портале госуслуг

11:04 | 21.07.2026 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. 17-летний подросток из Московской области подозревается во взломе аккаунта жителя Шемышейского района Пензенской области 1965 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Подросток подозревается во взломе аккаунта жителя Пензенской области на портале госуслуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый в феврале текущего года, воспользовавшись ранее принадлежащим жителю Шемышейского района 1965 года рождения абонентским номером, путем взлома учетной записи на портале «Госуслуги», осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, что привело к модификации компьютерной информации и блокированию доступа», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — отмечается в тексте.


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