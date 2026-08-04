Олег Мельниченко посетил Лунинский район Общество

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Лунинский район с рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Лунинском районе осмотрел недавно введенный в эксплуатацию растворный узел на предприятии «Черкизово-растениеводство». По итогам 2025 года в хозяйстве произведено почти 26 тыс. тонн зерна — 31% от всего объема в районе. Новая система позволит еще больше повысить эффективность применения удобрений и, как результат, урожайность посевов», — написал он вечером в минувший понедельник, 3 августа.

Олег Мельниченко сообщил, что для повышения плодородности почв на территории региона поручил главе Минсельхоза Пензенской области Роману Калентьеву проработать вопрос господдержки аграриев для применения ими доломитовой муки.

Глава региона также осмотрел производственные площади предприятия «Биокинетика», специализирующегося на выпуске отечественных жидких минеральных удобрений.

«Сегодня компания расширяет горизонты: осваивает перспективное направление — импортозамещающее производство гидролизатов. Эти продукты находят применение в разных отраслях — от рыбоводства до косметической промышленности. Пожелал коллективу дальнейших успехов в развитии и поблагодарил за весомый вклад в укрепление суверенитета России», — отметил он.

В Лунино Олег Мельниченко проконтролировал сроки выполнения ремонта дороги на улице Мичурина, где расположены социально значимые учреждения: библиотечно-досуговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, обособленное подразделение Федерального научного центра лубяных культур и краеведческий центр.

«Обновлен участок протяженностью 1,2 км. Новая дорога — новый путь к знаниям, спорту, науке», — подчеркнул губернатор.

В завершение визита он навестил Виктора Сизова.

Фото: Pnzreg.ru

«С огромной благодарностью зашел пожать руку Виктору Ивановичу Сизову. Кандидат технических наук, он внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства. На его счету несколько изобретений и ценных наработок, в том числе участие в модернизации и усовершенствовании лукоуборочной машины. В свои 89 лет Виктор Иванович не теряет связи с жизнью страны — помогает фронту, плетет на станке сетку-рабицу для отправки нашим бойцам. Его энергия вызывает искреннее восхищение. От всей души пожелал Виктору Ивановичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — написал Олег Мельниченко.