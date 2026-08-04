Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма Криминал

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в городе Пензе обвиняемый, используя свой мобильный телефон, в нескольких каналах одного из мессенджеров, доступных неограниченному кругу лиц, размещал комментарии, оправдывающие идеологию и практику нацизма во время Второй мировой войны и одобряющие преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные военными преступниками нацистской Германии», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.