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Олег Мельниченко посетил Иссинский район с рабочим визитом

09:07 | 04.08.2026 | Общество

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Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Иссинский район с рабочим визитом.

Олег Мельниченко посетил Иссинский район с рабочим визитом

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки он прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Визит начал с комбината строительных материалов [ООО «Иссинский КСМ»] — наиболее крупного в нашем регионе производителя минерального порошка, известняковой муки и щебня. Важно, что предприятие развивается и является надежной опорой для дорожно-строительной отрасли. Материалы востребованы в Пензенской области и соседней Республике Мордовия», — написал глава региона вечером в минувший понедельник, 3 августа.

Затем Олег Мельниченко осмотрел площадку для хранения зерновой и технической продукции компании «АгроТерра Элеваторы» в селе Каменный Брод.

Фото: Pnzreg.ru

«Также обсудили с руководством предприятия важную для сельхозпроизводителей тему запасов топлива и бензина. Гарантировал, что ГСМ будут обеспечены, это вопрос продовольственной безопасности», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, он посетил отремонтированный межпоселенческий дом культуры в селе Булычево, где был ровно год назад.

«Созданы достойные условия для творческого развития. Напомнил главе регионального Минкульта, что ставил задачу открыть кинозал. По его словам, направлена заявка в Фонд кино, ожидаются результаты конкурсного отбора», — написал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Он сообщил, что незапланированно побывал на объектах здравоохранения: в ФАПе в Булычево и в иссинской участковой больнице.

«После благоустройства и капитального ремонта заметно преобразились территория больницы и терапевтический корпус. В планах на 2028 год — обновление хирургического корпуса», — отметил губернатор.


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