Житель Пензенской области стал фигурантом дела о госизмене после передачи Украине данных о результатах атаки БПЛА на местное предприятие Криминал

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Установлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера Тelegram установил контакт с представителем министерства обороны Украины, которому инициативно передал информацию о результатах атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по предприятию, расположенному в Пензе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ст. 275 УК РФ возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

В тексте добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.