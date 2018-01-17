В Заречном поставят пятый благотворительный спектакль с участием чиновников и бизнесменов Культура

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Работа над пятым благотворительным спектаклем с участием известных людей города, в том числе чиновников и бизнесменов, начата в Заречном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Этот сезон получил название «Весна на Заречной улице». Он по-прежнему будет реализован в рамках программы «Дар во благо» фонда городских инициатив.

По словам руководителя проекта, председателя собрания представителей Заречного Сергея Рузайкина, спектакль не будет иметь ничего общего с одноименным фильмом, кроме романтики, весны и любви.

Он будет посвящен юбилею города.

В его рамках будет поставлен спектакль «Качели» по сценарию Ирины Гордеевой, основанному на пьесе Григория Горина и Аркадия Арканова «Маленькие комедии большого дома».

Главный режиссер новой постановки — Наталья Кучишкина, помогать ей будет Виктор Бояров. В качестве наставников проекта по-прежнему приглашены хореограф Екатерина Захарова, педагог по вокалу Анна Булик, а также Ольга Тришкина.

В составе труппы выступят 47 самодеятельных актеров.

Среди них его как новички, так и те, кто ранее уже участвовал в проекте — «актерский» состав обновлен примерно на 30%.

Среди участников спектакля — глава Заречного Олег Климанов, а также его заместители Алексей Рябов, Ирина Сизова, Сергей Воронянский и Илья Дильман.

Как сообщает управление общественных связей города, постановку планируется представить зрителям 1 апреля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2014 году известные люди Заречного сыграли роли в спектакле «Бременские музыканты». В итоге удалось собрать около 940 тыс. рублей. Впоследствии средства были направлены на лечение тяжелобольных детей.

В 2015 году по итогам очередного благотворительного спектакля «Али-Баба и 40 разбойников» было собрано свыше 1 млн. рублей. Главные роли в постановке также сыграли чиновники, бизнесмены и общественные деятели.

В 2016 году было решено поставить музыкальный спектакль «Летучий корабль». По его итогам на лечение тяжелобольных детей было собрано 1,3 млн. рублей.

В 2017 году зрителям был представлен мюзикл «Mamma Mia», благодаря которому удалось выручить около 1,3 млн. рублей.

