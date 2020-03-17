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В пензенском драмтеатре призвали не сдавать билеты на премьеру

14:19 | 17.03.2020 | Культура

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Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Приобретенные зрителями билеты на премьерные показы спектакля «Чума на оба ваши дома!», которые должны были пройти 20 и 24 марта, но не состоятся в связи с отменой на территории региона всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), будут действительны на новые даты.

В пензенском драмтеатре призвали не сдавать билеты на премьеру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поэтому сдавать в кассу их не нужно», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драмтеатра Виталий Соколов.

Он добавил, что новые даты премьерных показов будут названы позже.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 марта в Пензе была госпитализирована женщина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Пока поставлен предварительный диагноз. Для его подтверждения анализы направлены в Новосибирск.

С 16 марта по 15 апреля в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Школьники отправлены на каникулы с 17 марта. Вузы приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В учреждениях дополнительного образования объявлено свободное посещение.

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