В пензенском драмтеатре призвали не сдавать билеты на премьеру Культура

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Приобретенные зрителями билеты на премьерные показы спектакля «Чума на оба ваши дома!», которые должны были пройти 20 и 24 марта, но не состоятся в связи с отменой на территории региона всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), будут действительны на новые даты.

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«Поэтому сдавать в кассу их не нужно», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драмтеатра Виталий Соколов.

Он добавил, что новые даты премьерных показов будут названы позже.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 марта в Пензе была госпитализирована женщина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Пока поставлен предварительный диагноз. Для его подтверждения анализы направлены в Новосибирск.

С 16 марта по 15 апреля в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Школьники отправлены на каникулы с 17 марта. Вузы приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В учреждениях дополнительного образования объявлено свободное посещение.