Пензенский центр культурного развития получил название «Аструм» Культура

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Центр культурного развития, который будет открыт в бывшем здании гарнизонного дома офицеров на улице Ленинградской в Пензе после реконструкции, получил название «Аструм». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре. Объект получил название «Центр культурного развития «Аструм», — проинформировал глава региона заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, оценившего результаты реконструкции в ходе рабочего визита в Пензу в минувшую пятницу, 21 августа.

Иван Белозерцев добавил, что в переводе с латинского это означает «звезда».

Вице-премьер остался доволен увиденным.

«Это здание — удачный пример реализации нацпроекта «Культура» в регионе», — цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба облправительства.

В 2016 году Минобороны России передало здание гарнизонного дома офицеров в Пензе в собственность региона.

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В 2018 году была начата реконструкция. Планировалось, что новый культурный объект будет носить название «На Ленинградской».

По информации правительства Пензенской области, общая стоимость работ составляет около 700 млн. рублей. Финансирование полностью ведется за счет средств регионального бюджета.

В реконструированном здании будут размещены зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, помещения для занятий творческих клубов и студий, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения.

В июле 2020 года было создано ГАУК «Центр культурного развития», директором которого назначена Елена Логинова.