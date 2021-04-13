«Оскар и Розовая дама» вернется в репертуар пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Поставленный в феврале 2011 года моноспектакль «Оскар и Розовая дама» вернется в репертуар пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в мае. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Два часа наедине со зрителями будет народная артистка России Галина Репная — ни на миг не уходя со сцены, она одна играет в этом спектакле все роли, проживает сразу несколько судеб разных персонажей», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что благодаря этой работе Галина Репная стала лауреатом IV международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Ludi» в Орле в 2013 году в номинации «Лучшая женская роль».

«Билеты в продаже появятся в скором времени», — добавляется в анонсе.