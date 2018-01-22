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«Декор-Трейд» ждет процедура банкротства — Инна Левченко

10:07 | 22.01.2018 | Экономика

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Процедура банкротства с большой долей вероятности ждет пензенского застройщика «Декор-Трейд». Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

«Декор-Трейд» ждет процедура банкротства — Инна Левченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что в Арбитражном суде Пензенской области находится заявление Кирилла Баранова, ставшее третьим, поступившим от участников долевого строительства, которые через суд расторгли договоры с компанией и намерены получить назад свои деньги, но первым, принятым к рассмотрению.

Инна Левченко предположила, что решение по нему будет вынесено в первой декаде февраля.

Глава ведомства добавила, что, по ее данным, Федеральная налоговая служба также намерена взыскать с компании «Декор-Трейд» крупную сумму.

«27 млн. рублей неуплаченных налогов», — уточнила она.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», генеральный директор АО «Декор-Трейд» Игорь Николаев подозревается в хищении денежных средств дольщиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2013 по 2017 годы строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла более 693 млн. рублей. Первоначально сдать многоквартирный дом планировалось в III квартале 2016 года, но впоследствии сроки неоднократно переносились. В итоге объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

6 сентября 2017 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». 13 октября оно было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ноябре дольщики обратились в УМВД России по Пензенской области с просьбой изменить меру пресечения в отношении Игоря Николаева с домашнего ареста на заключение под стражу, однако в полиции пояснили, что это решение находится исключительно в компетенции суда.
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