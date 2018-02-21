Дебиторская задолженность «Пензалифта» снизилась на 57%, кредиторская — почти на 59% Экономика

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» снизилась за период с 10 октября 2017 года по 1 февраля 2018 года на 57%, кредиторская — на 58,8%. Об этом директор предприятия Марина Литвинова проинформировала мэра Пензы Виктора Кувайцева в среду, 21 февраля.

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Она добавила, что если на момент подачи Федеральной налоговой службой заявления о признании «Пензалифта» несостоятельным (банкротом) сумма основного долга превышала 60 млн. рублей, то к февралю она уменьшилась примерно до 25 млн. рублей.

По словам Марины Литвиновой, были сокращены расходы на горюче-смазочные материалы, топливно-энергетические ресурсы, сотовую и стационарную телефонную связь, при этом зарплата выплачивается своевременно, долгов перед сотрудниками нет.

Руководитель предприятия также отметила, что «Пензалифт» продолжает заниматься техническим обслуживанием лифтов, диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме.

Комментируя услышанное, мэр Пензы выразил удовлетворение тем фактом, что удалось сохранить муниципальное предприятие.

«Теперь необходимо оперативно погасить все долги и обеспечить стабильную работу СМУП «Пензалифт», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября 2017 года стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия. На данную должность была назначена Марина Литвинова.

Мэр Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую.

Вместе с тем Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы о признании предприятия «Пензалифт» банкротом.