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Белоруссия ограничила ввоз птицы из Пензенской области

16:16 | 27.06.2018 | Экономика

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Временные ограничения на ввоз в Белоруссию определенной продукции из Пензенской, Самарской и Курской областей введены в связи с регистрацией в этих субъектах РФ случаев высокопатогенного гриппа птиц. Соответствующие указания подписал заместитель министра — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза республики Иван Смильгинь.

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, из этих регионов запрещен ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и восприимчивых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, а также пуха, пера, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок из птицы.

Все ранее выданные разрешения на поставку этих товаров в страну из данных российских регионов отменены.

Временные ограничения начали действовать 23 июня.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

К настоящему времени вирус гриппа птиц типа А обнаружен в пробах фарша из мяса индейки «Индилайт» производства ООО «ПензаМолИнвест» в Башкирии и Орловской области.

В связи со сложившейся ситуацией Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции 36 российских предприятий, в том числе трех пензенских — АО «Васильевская птицефабрика», ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые фермы».

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