Белоруссия ограничила ввоз птицы из Пензенской области

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Временные ограничения на ввоз в Белоруссию определенной продукции из Пензенской, Самарской и Курской областей введены в связи с регистрацией в этих субъектах РФ случаев высокопатогенного гриппа птиц. Соответствующие указания подписал заместитель министра — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза республики Иван Смильгинь.
Так, из этих регионов запрещен ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и восприимчивых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, а также пуха, пера, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок из птицы.
Все ранее выданные разрешения на поставку этих товаров в страну из данных российских регионов отменены.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).