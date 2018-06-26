Инфицированный вирусом гриппа птиц фарш «Индилайт» обнаружен в Орловской области Общество

Орел, 26 июня 2018. PenzaNews. Фарш из мяса индейки «Индилайт» производства ООО «ПензаМолИнвест» (входит в группу ГК «Дамате») обнаружен в Орловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что мероприятия по выявлению продукции данного производителя были проведены в торговых сетях в минувшую субботу, 23 июня.

«Установлено, что накануне с предприятия, неблагополучного по гриппу птиц, в ООО «Агроторг» РЦ «Орел» поступила партия фарша «Индилайт по-домашнему». Продукцию в количестве 252 кг изъяли и поместили на ответственное хранение», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что 24 июня стали известны предварительные данные исследования отобранных проб, согласно которым в фарше обнаружен генетический материал вируса гриппа птиц.

«В настоящее время получен протокол исследований, на основании которого будет проведено уничтожение инфицированной продукции», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области от 18 июня были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением эпизоотических очагов высокопатогенного гриппа птиц в двух подворьях в рабочем поселке Колышлей.

21 июня карантин был объявлен еще на четырех территориях: в Колышлейском районе — в частных хозяйствах и на площадках ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»); в Лопатинском — в подворьях; а также в Бековском — в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

По предварительным оценкам, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

22 июня число районов, в которых начали действовать ограничительные мероприятия, достигло четырех: к Колышлейскому, Лопатинскому и Бековскому добавился Белинский.

В связи с птичьим гриппом в Пензенской области прокуратура начала проверку, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, каким образом районными станциями по борьбе с болезнями животных соблюдались требования законодательства при утилизации биологических отходов.