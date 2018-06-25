Вирус птичьего гриппа обнаружен в фарше из мяса индейки «Индилайт» — СМИ Общество

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Вирус гриппа птиц типа А обнаружен в пробах фарша из мяса индейки «Индилайт» производства ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») в Башкирии, куда продукция была завезена из Пензенской области. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник.

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По данным СМИ, вирус выявлен в продукции, находившейся на реализации в магазинах Буздякского и Татышлинского районов, Ишимбая, Белебея и Сибая.

Ранее в республиканском управлении ветеринарии проинформировали о первых результатах проверки, проведенной после получения сведений о вспышках высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 на территории Пензенской области на производственных площадках ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Васильевская птицефабрика» (входит в ГК «Черкизово»).

В ведомстве сообщили, что в отобранных пробах был выявлен генетический материал вируса, однако о какой именно продукции идет речь, не уточнили.

По сведениям управления ветеринарии Башкирии, на данный момент вся выявленная продукция, находящаяся в торговых сетях, опечатывается и изолируется.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области от 18 июня были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением эпизоотических очагов высокопатогенного гриппа птиц в двух подворьях в рабочем поселке Колышлей.

21 июня карантин был объявлен еще на четырех территориях: в Колышлейском районе — в частных хозяйствах и на площадках ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»); в Лопатинском — в подворьях; а также в Бековском — в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

По предварительным оценкам, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

22 июня число районов, в которых начали действовать ограничительные мероприятия, достигло четырех: к Колышлейскому, Лопатинскому и Бековскому добавился Белинский.

В связи с птичьим гриппом в Пензенской области прокуратура начала проверку, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, каким образом районными станциями по борьбе с болезнями животных соблюдались требования законодательства при утилизации биологических отходов.