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Инвестиционный потенциал Пензенской области представлен в Турции

12:34 | 07.09.2018 | Экономика

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин провел презентацию инвестиционного потенциала региона в рамках делового форума в Турции, организованного советом внешнеэкономических связей страны.

Инвестиционный потенциал Пензенской области представлен в Турции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нашем регионе создан благоприятный климат для ведения бизнеса. Мы готовы работать с инвестором, можем предложить выгодные условия, подобрать подходящую площадку и создать всю необходимую инфраструктуру», — сказал он.

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Также в рамках мероприятия руководители пензенских предприятий получили возможность обсудить перспективы сотрудничества с потенциальными турецкими партнерами.

В частности, Андрей Лузгин и глава компании «Тройка» Тагир Абдрашитов вместе с руководством компании «MakSan» рассмотрели вопросы, связанные с поставкой оборудования для пищевой отрасли в Пензенскую область.

Кроме того, в центре внимания были проекты по производству эпоксидных напольных материалов, сбору и фасовке меда, а также по строительству фабрики для производства керамической плитки, клея и сопутствующей продукции, сообщает пресс-служба облправительства.

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