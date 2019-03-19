В Пензе добавят почти 6 млн. рублей на возмещение расходов на дачные перевозки Экономика

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. 5 млн. 900 тыс. рублей планируется дополнительно заложить в бюджете Пензы на возмещение предприятиям-перевозчикам расходов в связи с недополученными доходами от работы в дачный период. Об этом сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике во вторник, 19 марта.

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Она пояснила, что необходимость возникла в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, шины и запасные части для транспортных средств.

По словам Ольги Завьялкиной, дополнительные лимиты в целях организации дачных перевозок планируется выделить за счет перераспределения денежных средств внутри муниципального бюджета, при этом плату за проезд увеличивать не будут.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее на возмещение расходов предприятиям-перевозчикам в связи с недополученными доходами от работы в дачный период были заложены средства в размере 31,5 млн. рублей.

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Дачный сезон стартует в Пензе 20 апреля

Дачный сезон стартует в Пензе 20 апреля. По данным мэрии, работа автобусов будет организована по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава.

С 20 апреля до 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона транспорт будет ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, а летом — с 1 июня до 1 сентября — к этим дням добавится пятница.

5 марта мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что стоимость проезда в дачных автобусах останется на прежнем уровне при предъявлении пассажиром транспортной карты члена садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ).

Предполагалось, что при оплате наличными она будет выше, чем в 2018 году. Вместе с тем, 11 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил повышать стоимость проезда в дачных автобусах.