Пензенская область лидирует в России по числу запущенных крупных инвестпроектов Экономика

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область лидирует в России по числу крупных инвестиционных проектов, запущенных с начала 2019 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного некоммерческой организацией «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития».

«С начала года в регионе реализовано пять крупных инвестиционных проектов. Для нашего региона это, конечно, победа», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 октября.

Он отметил, что «нет главнее задачи сегодня, чем привлечение инвесторов».

«Ради этого нужно работать», — подчеркнул губернатор.

С начала 2019 года в Пензенской области запущена новая линия завода «Бетониум», фирмой «ФомЛайн» налажен выпуск эластичного пенополиуреатана, начали действовать свиноводческие площадки «Черкизово», высокотехнологичный комплекс «Грибной компании» и предприятие группы компаний Aviagen по производству инкубационного яйца индейки.