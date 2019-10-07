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Пензенская область лидирует в России по числу запущенных крупных инвестпроектов

10:58 | 07.10.2019 | Экономика

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область лидирует в России по числу крупных инвестиционных проектов, запущенных с начала 2019 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область лидирует в России по числу запущенных крупных инвестпроектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного некоммерческой организацией «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития».

«С начала года в регионе реализовано пять крупных инвестиционных проектов. Для нашего региона это, конечно, победа», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 октября.

Он отметил, что «нет главнее задачи сегодня, чем привлечение инвесторов».

«Ради этого нужно работать», — подчеркнул губернатор.

С начала 2019 года в Пензенской области запущена новая линия завода «Бетониум», фирмой «ФомЛайн» налажен выпуск эластичного пенополиуреатана, начали действовать свиноводческие площадки «Черкизово», высокотехнологичный комплекс «Грибной компании» и предприятие группы компаний Aviagen по производству инкубационного яйца индейки.

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