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В экономику Пензенской области в 2019 году привлечено более 93 млрд. рублей

13:43 | 27.01.2020 | Экономика

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Свыше 93 млрд. рублей, по предварительным данным, привлечено в экономику Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В экономику Пензенской области в 2019 году привлечено более 93 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более точные статцифры будут позже, но мы уверены, что рост составляет не менее 5% к уровню прошлого года», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

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Иван Белозерцев добавил, что «регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов».

«Прогноз по инвестициям в 2020 году — не менее 102 млрд. рублей, а к 2024 году мы должны выйти — это наше обязательство — на объем инвестиций в основной капитал в размере 146 млрд. рублей», — подчеркнул губернатор.

Согласно данным Росстата, до этого максимальный объем инвестиций в основной капитал был зафиксирован в Пензенской области по итогам 2015 года — 89 млрд. рублей. Показатель за 2016 год составил около 65 млрд. рублей, за 2017 — более 72 млрд. рублей.

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал, по уточненным данным, достигли 87,1 млрд. рублей.

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