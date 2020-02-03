EN
21:36:24 Понедельник, 3 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев призвал активизировать работу с потенциальными резидентами «Союза» и «Мастера»

14:29 | 03.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников, отвечающих за развитие промышленности, активизировать взаимодействие с потенциальными резидентами промпарков «Союз» и «Мастер».

Белозерцев призвал активизировать работу с потенциальными резидентами «Союза» и «Мастера». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не надо ждать, когда мы проведем ремонтные работы», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 февраля.

Читайте также

Пензенская область получит субсидии на создание промпарков «Союз» и «Мастер»

По мнению Ивана Белозерцева, в настоящее время «с резидентами толком никто не работает».

«В прострации правительство области, министры», — сказал глава региона.

Он также подверг критике деятельность ответственных лиц по привлечению резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Заречный».

Иван Белозерцев пояснил, что статус ЗАТО налагает определенные ограничения, однако внимание резидентов необходимо акцентировать на преимуществах, которые дает особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.

«Там есть возможность построить площади за пределами [города], но войти в ТОСЭР», — подчеркнул он.

Загрузка...
Читайте также
Кузнецк получит 61 млн. рублей на вторую станцию обезжелезивания В Пензенской области лишившимся крова погорельцам будут выплачивать 150 тыс. рублей
Олег Мельниченко представит в Пензе отчет о своей работе В Пензе по факту падения ребенка из окна квартиры организована проверка
В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков Житель Кузнецка осужден за действия сексуального характера в отношении девочки
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама