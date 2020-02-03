Белозерцев призвал активизировать работу с потенциальными резидентами «Союза» и «Мастера» Экономика

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников, отвечающих за развитие промышленности, активизировать взаимодействие с потенциальными резидентами промпарков «Союз» и «Мастер».

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«Не надо ждать, когда мы проведем ремонтные работы», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 февраля.

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По мнению Ивана Белозерцева, в настоящее время «с резидентами толком никто не работает».

«В прострации правительство области, министры», — сказал глава региона.

Он также подверг критике деятельность ответственных лиц по привлечению резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Заречный».

Иван Белозерцев пояснил, что статус ЗАТО налагает определенные ограничения, однако внимание резидентов необходимо акцентировать на преимуществах, которые дает особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.

«Там есть возможность построить площади за пределами [города], но войти в ТОСЭР», — подчеркнул он.