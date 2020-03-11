В Пензенской области инвестиции в основной капитал в 2019 году составили 90,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области в 2019 году 90,4 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, в сопоставимых ценах это составляет 100,4% к уровню 2018 года.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования собственные средства составили 33,5%, привлеченные — 66,5%.

В том числе на бюджетные средства пришлось 16,3% от общего объема инвестиций: из федерального привлечено 8,9%, из регионального — 4,3%, из местных — 3,1%. Кредиты банков составили 26,4%, средства организаций и населения на долевое строительство — 0,7%.

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Согласно официальным сведениям, в видовой структуре преобладают инвестиции на строительство нежилых зданий и сооружений — 41%, на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, — 36%. На строительство жилья направлено 19% инвестиций.

Среди муниципальных образований высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на региональный центр приходится 37,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, а также в Башмаковском районе — 10,3%, Нижнеломовском — 7,5%, Никольском — 4,7%, Вадинском и Пензенском — по 4,5%, Бессоновском — 4,1%, Спасском — 4%, Сердобском — 3,6%.

По уточненным данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал составлял в Пензенской области в 2010 году 45,7 млрд. рублей, в 2011-м — 57,5 млрд. рублей, в 2012-м — 72,3 млрд. рублей, в 2013-м — 82,2 млрд. рублей, в 2014-м — 82,1 млрд. рублей, в 2015-м — 89 млрд. рублей, в 2016-м — 64,9 млрд. рублей, в 2017-м — 72 млрд. рублей, в 2018-м — 87,1 млрд. рублей.